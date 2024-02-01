Генсека НАТО Столтенберга номінували на Нобелівську премію миру

В заслугу Столтенбергу ставлять, зокрема, зусилля для встановлення миру в Україні.

Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа номінував на Нобелівську премію миру генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє норвезьке видання VG.

“Йенс Столтенберг інтенсивно працював заради миру в Європі, наполегливо працював над зменшенням конфлікту та розбудовою єдності між країнами регіону. Мало хто зробив більше для миру у світі за минулий рік, ніж Столтенберг”, - зазначив норвезький парламентар.

Він додав, що Столтенберг змусив багатьох світових лідерів змінити свої погляди, йому вдалося створити процеси змін від США до Туреччини та досягти значних результатів.