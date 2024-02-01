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Генсека НАТО Столтенберга номінували на Нобелівську премію миру

01 лютого 2024, 08:25
Генсека НАТО Столтенберга номінували на Нобелівську премію миру
Фото: 5 канал
В заслугу Столтенбергу ставлять, зокрема, зусилля для встановлення миру в Україні.
Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа номінував на Нобелівську премію миру генсека НАТО Єнса Столтенберга.
 
Про це повідомляє норвезьке видання VG.
 
Йенс Столтенберг інтенсивно працював заради миру в Європі, наполегливо працював над зменшенням конфлікту та розбудовою єдності між країнами регіону. Мало хто зробив більше для миру у світі за минулий рік, ніж Столтенберг”, - зазначив норвезький парламентар.
 
Він додав, що Столтенберг змусив багатьох світових лідерів змінити свої погляди, йому вдалося створити процеси змін від США до Туреччини та досягти значних результатів.

Крім того, Столтенберг був безкомпромісним перед обличчям тоталітаризму, і премія Столтенбергу цілком відповідала б заповіту Альфреда Нобеля, вважає Раджа.

Столтенберг їздив до Туреччини, Великої Британії, США та ряду інших країн, намагаючись провести переговори, які могли б зупинити війну в Україні”, - наголосив заступник голови Ліберальної партії Норвегії. 

Він також зауважив, що пишаються тим, що норвежець, коли бачить Столтенберга на світовій арені.

 

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