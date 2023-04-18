Генсек ООН розлютився на Зеленського після свого візиту в Україну – WP

У чотирьох "злитих" документах Пентагону йдеться про те, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш був розлючений на президента Володимира Зеленського.

Про це пише видання The Washington Post.

Звіти, схоже, містять особисті розмови генсекретаря з помічниками щодо дипломатичних зустрічей. Там представлені прямі цитати Гутерреша та його помічників, а також аналіз його емоцій, який провели співробітники розвідки.

Один із документів описує генсекретаря як незадоволеного можливістю поїздки до Києва на запрошення Зеленського. У звіті не вказується причина обурення Гутерреша.

Водночас, як пише видання, давній дипломат ООН зазначив, що поїздка в Україну 73-річного Гутерреша, який і так постійно подорожує, вимагала ще одного тривалого перельоту, а потім 11-годинної поїздки до столиці.

"Це не те, що він у своєму приватному літаку, де він може спати", — сказав дипломат, який говорив на умовах анонімності.

В іншому документі повідомляється, що після приватної зустрічі Гутерріша із Зеленським 8 березня та спільної пресконференції генсекретар повідомив своєму речнику Стефану Дюжарріку, що він справді розлючений через несподівану публічну церемонію на честь Міжнародного жіночого дня.

Зеленський нібито без попередження організував подію, яка включала вручення медалей жінкам-солдатам. Там разом із президентом України був і генсекретар ООН.

Пізніше Офіс президента опублікував фотографії та відеозаписи події, з яких випливало, що Гутерреш нібито вітає військовослужбовців з однієї сторони російсько-української війни.