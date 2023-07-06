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Генштаб анонсував поставки для ЗСУ турецьких САУ Firtina

06 липня 2023, 10:27
Генштаб анонсував поставки для ЗСУ турецьких САУ Firtina
Знімок був зроблений афганським солдатом, якого Клейтон тренувала. Фото: US ARMY
Від південнокорейської САУ Firtina відрізняється модифікованою баштою, шасі та системою керування вогнем.

Туреччина доправить до України гусеничні САУ T-155 Firtina.

Про це в інтерв'ю агенції "Укрінформ" повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Очікується надходження нових систем, які на даний час підрозділами ЗС України ще не використовувалися – таких як Archer, Firtina", - йдеться у повідомленні.

САУ T-155 Firtina це турецька версія відомої південнокорейської гаубиці K9 Thunder. Згідно із заявами представників турецького ОПК, вони змогли опанувати виробництво усіх складових K9, окрім силової установки.

Туреччина планувала закупити 350 одиниць T-155 Firtina. За останніми даними, наразі для турецької армії виробили близько 280 САУ.

Оновлена САУ калібру 155/52 мм має систему управління вогнем наступного покоління. Командир і навідник отримали тепловізійні приціли.

Кондиціонер дозволяє підтримувати постійну температуру для відділення з боєприпасами. Система перезарядки повністю автоматизована. Це дозволило скоротити екіпаж з 5 до 4 осіб і збільшити скорострільність до 8 пострілів на хвилину.

Дальність стрільби Firtina II активно-реактивними снарядами – 40 кілометрів. САУ отримала дистанційно-керований бойовий модуль з кулеметом.

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