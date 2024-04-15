Генштаб Естонії повідомив, до якої тактики вдаються окупанти на фронті в Україні

росія застосовує на фронті "тактику амеби". Намагаються тиснути малими силами.

росія використовує в Україні так звану тактику амеби. Оскільки окупанти не можуть зробити глибокий прорив, вони скрізь експериментують меншими силами і сподіваються, що раптом десь випаде можливість.

Про це заявив начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Енно Митс в інтерв'ю ERR.

Він зазначив, що останнім часом почастішали атаки російських військ на Харків, і московські пропагандистські канали закликають стерти українське місто з лиця землі.

Митса зауважив, що це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він зовсім поруч із зоною бойових дій. На його думку, росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

"Самі росіяни використовують те, що можна назвати "тактикою амеби". Усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри втрати своїх солдатів, техніки й сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість. Така їхня модель дій, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, а й, можна сказати, у глобальному масштабі", — пояснив очільник естонського Генштабу Сил оборони.

Хоча у росії є можливість бомбити Харків, але у неї немає можливості взяти місто. Митс зазначив, що росія може пробитися через саме місто одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ.

"А це саме те, чого сьогодні не вистачає росіянам. Ми бачимо, що рф так би мовити, продукує більше військ: факт полягає у тому, що сьогодні у неї більше військ в Україні, ніж два роки тому. Але, знову ж таки, рівень їхньої підготовки та рівень командування низький, на рівні групових рот. Останніми тижнями вони також спробували об'єднати ротні бронетанкові атаки, але це скоріше поодинокі випадки", - сказав генерал-майор.