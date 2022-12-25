Генштаб: Христос народився! Українські воїни святкують

Українським захисникам та захисницям на деяких позиціях вдалося зібрати за святковим столом велику військову родину

Генеральний штаб Збройних сил України показав, як воїни святкували Святвечір на передовій. На фото, опублікованих Генштабом, видно, що воїни зібралися на святковим столом, запалили Рідзвяну свічку та скуштували традиційні страви.

Українським захисникам та захисницям на деяких позиціях вдалося зібрати за святковим столом велику військову родину.