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Генштаб підтвердив ураження цілей в Криму і росії

21 червня 2024, 13:31
Генштаб підтвердив ураження цілей в Криму і росії
Фото: Генштаб ЗСУ
Захисники били по ворожих цілях дві ночі поспіль.
Сили оборони України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі в росії.
 
Про це повідомили в Генштабі.
 
У ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея. В районі нафтобази пролунали щонайменше п'ять вибухів.
 
"Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами", – повідомили в Генштабі.
 
У ніч на 21 червня БпЛА атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, військові завдали ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. 
Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.
 
"Також, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією", – додали в повідомленні.

 

Кримвійна в УкраїніГенштаб ЗСУросія окупанти

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