Генштаб підтвердив ураження цілей в Криму і росії

Захисники били по ворожих цілях дві ночі поспіль.

Сили оборони України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі в росії.

Про це повідомили в Генштабі.

У ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея. В районі нафтобази пролунали щонайменше п'ять вибухів.

"Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами", – повідомили в Генштабі.

У ніч на 21 червня БпЛА атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, військові завдали ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.