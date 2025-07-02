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Генштаб повідомив про ураження НПЗ у Саратовській області рф

02 липня 2025, 08:33
Генштаб повідомив про ураження НПЗ у Саратовській області рф
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
За даними Генштабу, на ураженому об'єкті сталася пожежа
Збройні сили України завдали удару по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області росії.
 
Про це у Telegram повідомив Генеральний штаб ЗСУ.  
 
У релізі вказано, що удару по заводу завдали задля зниження наступальних можливостей противника підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони.
 
"Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів рф, що задіяні у збройній агресії проти України. Підтверджено влучання по території об'єкта – зокрема пошкоджено технологічні установки", – поінформував Генштаб. 
 
За даними українських військових, на об'єкті сталася пожежа. Наслідки ураження уточнюють. 

 

Уранці 1 липня про ймовірне ураження Саратовського НПЗ писав Telegram-канал Supernova+. У дописі ЗМІ, посилаючись на власні джерела в міністерстві надзвичайних ситуацій рф, зазначав, що удару завдали "точно в ціль" і що є пошкодження установок. 

НПЗвійна в Україніросія окупанти

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