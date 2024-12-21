Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Генштаб спростував інформацію The Guardian про переведення військових ППО в піхоту

21 грудня 2024, 16:40
Генштаб спростував інформацію The Guardian про переведення військових ППО в піхоту
Фото: соцемережі
У Генштабі зазначили, що твердження The Guardian про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним і некоректним.

Британське видання The Guardian із посиланням на джерела в підрозділах протиповітряної оборони України написало про наказ відправити більше військових ППО на фронт у піхоту.

Генеральний штаб Збройних сил України назвав це "недостовірним та некоректним".

У публікації The Guardian йдеться, що військових із "виснажених" підрозділів ППО нібито наказують відправляти на фронт як піхотинців. Ця ситуація, за словами джерела видання, стає критичною — "ППО не може функціонувати належним чином".

"Ці люди знали, як працює протиповітряна оборона, деякі з них пройшли навчання на Заході та мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт воювати, до чого вони не мають жодної підготовки", — зазначило джерело The Guardian.

Джерело видання припускає, що командири так можуть відправити на фронт солдатів, які їм не подобаються. Також побоюються, що, володіючи секретними знаннями про позиції і тактику української ППО, солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у російський полон.

"Це триває вже рік, але стає дедалі гірше і гірше. У мене вже залишилося менше половини [від повного складу]. Останніми днями приїжджала комісія, і їм потрібні ще десятки людей. Я залишився з тими, кому за 50 [років] і більше, і пораненими. Неможливо керувати такими речами", — сказав The Guardian інший офіцер, який працює у сфері ППО.

У Генштабі зазначили, що твердження The Guardian про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним і некоректним.

Для того, щоб доукомплектувати військові частини, визначену кількість військових зі складу підрозділів Повітряних сил перепризначають на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Але це не стосується фахових спеціалістів ППО, які захищають українське небо.

Під цей наказ нібито потрапляють військові зі складу рот охорони Повітряних сил України, деякі тилові мобільні вогневі групи, а ще персонал, який не обслуговує високотехнологічне озброєння.

Генштаб зазначив, що «ситуація на фронті складна і головне — його втримати». Тож для цього військовослужбовців тилових підрозділів переводять у бойові частини.

Однак у Генштабі зазначили, що ППО України продовжує виконувати свої завдання та збивати російські повітряні сили.

війнапіхотинціППОГенштаб ЗСУ

Останні матеріали

Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Політика
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 08:55
Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється