Генштаб ЗСУ: 6 січня рф завдала ракетного удару і здійснила 12 обстрілів

Загроза завдання військом рф авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України

На тлі так званого "різдвяного перемир‘я" протягом доби російські війська завдали одного ракетного удару та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей, передає Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 січня.

Загроза завдання військом рф авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України, зазначили у Генштабі.

Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат окупанти продовжують заходи з мобілізації.

"Основні зусилля армія рф зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Наступає на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших — обороняється", - йдеться у повідомленні.