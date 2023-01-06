Генштаб ЗСУ: 6 січня рф завдала ракетного удару і здійснила 12 обстрілів
На тлі так званого "різдвяного перемир‘я" протягом доби російські війська завдали одного ракетного удару та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей, передає Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 січня.
Загроза завдання військом рф авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України, зазначили у Генштабі.
Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат окупанти продовжують заходи з мобілізації.
"Основні зусилля армія рф зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Наступає на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших — обороняється", - йдеться у повідомленні.