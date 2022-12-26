Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Генштаб: ЗСУ відбили наступ росіян у двох областях

26 грудня 2022, 09:34
Генштаб: ЗСУ відбили наступ росіян у двох областях
Фото: Генштаб ЗСУ
Противник продовжує зазнавати втрат. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші збройні сили успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях,  повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 1 авіаційний та 5 ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та  2 інші важливі об’єкти противника. 


війнаУкраїнаГенштаб ЗСУрф тероризм

Останні матеріали

Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Політика
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 09:31
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки.
Технології
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки. "Війна магів", частина ІІ – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 14:08
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у
Технології
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у "війні магів", частина І – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 11:57
Прорахунки. Як росіяни планували
Політика
Прорахунки. Як росіяни планували "безперешкодно" маршем захопити Київ – версія The New York Times
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 10:07
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Політика
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 08:23
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Політика
"Уявіть, яку лють відчуває путін, спостерігаючи за виступом Зеленського перед Конгресом США". Про роль Зеленського на вашингтонській сцені – Washington Post
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 13:02
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 09:44
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється