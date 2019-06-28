Генуезький міст, де загинули 43 людини, знесли за кілька секунд, - ВІДЕО
На опорах мосту, а також дорожньому полотні, що вціліло після обвалу, експерти встановили вибухівку. Щоб уникнути поширення пилу, довкола зони вибуху розмістили системи поливу, повідомляє ANSA.
Фото: ANSA
"Динаміт, розміщений на підніжжі колон № 10 та №11 колишнього мосту Моранді, зруйнував решток споруди в Генуї", - йдеться у повідомленні.
Перед контрольованим вибухом тисячі людей у цьому районі, зокрема, жителів сусідніх будинків, евакуювали.
Про початок операції попередила сирена. Знесення решток мосту тривало буквально декілька секунд.
Нагадаємо, частина мосту Моранді у Генуї довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня 2018 року. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.
Обвалення автомобільного мосту в Генуї, ймовірно, сталося внаслідок "низки причин", а не тільки через руйнування сталевих канатів - вант.
Операція з пошуку загиблих під завалами автомобільного мосту в Генуї завершилася 19 серпня, офіційна кількість загиблих досягла 43.
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