Генуезький міст, де загинули 43 людини, знесли за кілька секунд, - ВІДЕО

"Динаміт, розміщений на підніжжі колон № 10 та №11 колишнього мосту Моранді, зруйнував решток споруди в Генуї"

В італійському місті Генуя підірвали рештки мосту Моранді, у результаті обвалу якого майже рік тому загинули 43 людини.

На опорах мосту, а також дорожньому полотні, що вціліло після обвалу, експерти встановили вибухівку. Щоб уникнути поширення пилу, довкола зони вибуху розмістили системи поливу, повідомляє ANSA.



Фото: ANSA

"Динаміт, розміщений на підніжжі колон № 10 та №11 колишнього мосту Моранді, зруйнував решток споруди в Генуї", - йдеться у повідомленні.

Перед контрольованим вибухом тисячі людей у цьому районі, зокрема, жителів сусідніх будинків, евакуювали.

Про початок операції попередила сирена. Знесення решток мосту тривало буквально декілька секунд.

Нагадаємо, частина мосту Моранді у Генуї довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня 2018 року. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Обвалення автомобільного мосту в Генуї, ймовірно, сталося внаслідок "низки причин", а не тільки через руйнування сталевих канатів - вант.

Операція з пошуку загиблих під завалами автомобільного мосту в Генуї завершилася 19 серпня, офіційна кількість загиблих досягла 43.