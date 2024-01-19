Геополітичне майбутнє білорусі залежить від війни в Україні – глава МЗС Литви

У разі перемоги України, зв’язки між Мінськом та москвою зіпсуються.

Від результатів війни в Україні залежить майбутнє білорусі, якщо українці переможуть, то зв’язки між Мінськом та москвою зіпсуються.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує "Дзеркало тижня".

На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі, відповідаючи на питання політичної діячки, кандидатки в президенти білорусі в 2020 році Світлани Тихановської, яке звучало так:

"Диктатор лукашенко продає нашу незалежність путіну шматок за шматком і втягнув нашу країну в цю війну. Тим часом громадяни Білорусі однозначно виступають за демократію та підтримують Україну. Тож як витягнути білорусь із війни і що може зробити Захід, щоб білорусь не дісталася путіну як втішний приз?".

Ландсберґіс заявив, що відносини між рф табілоруссю залежать від результату завершення війни в Україні.

"У Другій світовій війні у Німеччини був союзник – Італія. У 1943 році вона вирішила вийти з війни, тому що справи на їхньому боці йшли не дуже. Тож припускаю, що майбутнє білорусі і її геополітична спрямованість дуже пов’язані з війною в Україні. Якщо українці переможуть, якщо справи росіян погіршаться і вони повернуться до розв'язання власних проблем, то зв’язки між Мінськом та москвою зіпсуються. І це буде найкраща можливість для білорусів відновити свою свободу", – сказав Ландсберґіс.

Присутній на дискусії очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський додав: "Але не робіть різких рухів".