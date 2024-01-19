Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Геополітичне майбутнє білорусі залежить від війни в Україні – глава МЗС Литви

19 січня 2024, 09:59
Геополітичне майбутнє білорусі залежить від війни в Україні – глава МЗС Литви
У разі перемоги України, зв’язки між Мінськом та москвою зіпсуються.

Від результатів війни в Україні залежить майбутнє білорусі, якщо українці переможуть, то зв’язки між Мінськом та москвою зіпсуються.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує "Дзеркало тижня".

На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі, відповідаючи на питання політичної діячки, кандидатки в президенти білорусі в 2020 році Світлани Тихановської, яке звучало так:

"Диктатор лукашенко продає нашу незалежність путіну шматок за шматком і втягнув нашу країну в цю війну. Тим часом громадяни Білорусі однозначно виступають за демократію та підтримують Україну. Тож як витягнути білорусь із війни і що може зробити Захід, щоб білорусь не дісталася путіну як втішний приз?".

Ландсберґіс заявив, що відносини між рф табілоруссю залежать від результату завершення війни в Україні. 

"У Другій світовій війні у Німеччини був союзник – Італія. У 1943 році вона вирішила вийти з війни, тому що справи на їхньому боці йшли не дуже. Тож припускаю, що майбутнє білорусі і її геополітична спрямованість дуже пов’язані з війною в Україні. Якщо українці переможуть, якщо справи росіян погіршаться і вони повернуться до розв'язання власних проблем, то зв’язки між Мінськом та москвою зіпсуються. І це буде найкраща можливість для білорусів відновити свою свободу", – сказав Ландсберґіс.

Присутній на дискусії очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський додав: "Але не робіть різких рухів". 

геополітикавійна в Україніросія окупантибілорусія

Останні матеріали

Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Політика
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Переклад iPress – 19 січня 2024, 13:00
Як естонська служба безпеки виявила чергового
Політика
Як естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями
Переклад iPress – 19 січня 2024, 09:05
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Політика
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Переклад iPress – 18 січня 2024, 16:09
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив
Політика
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"… з ворогом №1 – Newsweek
Переклад iPress – 18 січня 2024, 12:00
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Політика
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Переклад iPress – 18 січня 2024, 08:14
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 17 січня 2024, 16:23
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 січня 2024, 23:37
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Cуспільство
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2024, 16:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється