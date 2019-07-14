Герегу звинуватили у нападі на конкурента по округу
"Сьогодні вночі екс-регіонал - Герега намагався мене вбити за опубліковану мною правду про нього", - написав Чепко, йдеться в "УП".
Пізніше він додав, що дав пояснення СБУ щодо нападу.
У коментарі ОПОРІ Чепко зазначив, що зловмисник без жодних слів цілився йому ножем у серце, проте удар вдалося відбити, тож обійшлось без серйозних наслідків. Обличчя свого кривдника кандидат не бачив.
Напад він пов’язує з поширенням газет та листівок про Герегу.
"Ми видали і газету, і листівку. Після чого нам передавали, що судити будуть… Вчора ми роздали листівку, в якій опублікували розслідування програми "Схеми", після чого до мого побратима, який займається агітацією в Ярмолинцях, підійшла невідома людина віком 25-30 років і запитала, чи це він підтримує там Чепка Назара. На ствердну відповідь незнайомець сказав: "Ну, дивись, щоб тобі не загнали тепер в око ножа"… І відбулось це після листівок, які дали дуже хороший ефект", – сказав кандидат.
Як повідомили омбудсмену із захисту виборчих прав громадянської мережі ОПОРА у Хмельницькій області Володимиру Гарієвському представники обласного управління поліції, правоохоронці відібрали в Чепка пояснення, від проходження судово-медичної експертизи кандидат відмовився.
На прохання ОПОРИ про коментар щодо звинувачень, які висунув Чепко, у штабі Гереги надали відео, в якому представник кандидата Валерій Парамей зазначає: "Необгрунтовані звинувачення щодо політичних опонентів – найпоширеніший спосіб брудної агітації. Тому сприймаємо заяву кандидата в народні депутати Назарія Чепка про напад на нього намаганням дискредитувати свого політичного конкурента на виборчому окрузі".
Нагадаємо, роком раніше стало відомом, що Власник мережі магазинів "Епіцентр К" Олександр Герега підтвердив інтерес до футбольного клубу "Карпати".
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