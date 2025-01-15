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ПОЛІТИКА

Гібрид артилерійських систем: що відомо про нову САУ росіян

15 січня 2025, 21:32
Гібрид артилерійських систем: що відомо про нову САУ росіян
Фото: з вільного доступу
Наприкінці грудня 2024 року стало відомо про появу в рашистів нової колісної САУ.

росія створила нову колісну самохідну артилерійську установку (САУ). Вона є гібридом артчастини від "Гиацинт-Б" та шасі від 2С43 "Мальва".

Про це повідомляє Defence Express.

"Наприкінці грудня 2024 року стало відомо про появу в рашистів нової колісної САУ із використанням артилерійської частини від "Гиацинт-Б" та шасі "Вощина" від новітньої 2С43 "Мальва", - йдеться у статті.

При цьому, як зазначають аналітики, риси конструкції цієї мобілізаційної САУ було складно розгледіти через різного роду решітки та "мангали", а вже зараз у відкритому доступі з’явилось фото цієї установки без "мангалів" та інших "обвісів", яке може дати певне уявлення про цей зразок артилерійського озброєння ворога.

"Але при цьому лишається невідомим не тільки індекс самої САУ, але й можливий рівень її масовості, тобто - чи це одинична установка, чи ж якраз навпаки, і росіяни збираються запустити масове виготовлення таких самохідок із артилерійською частиною від "Гиацинт-Б", - додало Defence Express.

Ідея "апгрейду" проекту 2С43 "Мальва" під артилерійську частину від "Гиацинт-Б", як зазначає видання, виникла у окупантів на тлі того, коли їм доводилось знімати із консервації буксирувані 152-мм гаубиці, то ставка на "Мста-Б" як складову під нову колісну САУ ставала менш виправданою.

Якщо виходити із даних The Military Balance 2024, то на початок минулого року в строю армії рф було зокрема 550 буксируваних гаубиць "Гиацинт-Б" та лише 250 гаубиць "Мста-Б".

Для порівняння - у 2022 році російська армія в строю або на консервації мала більше гаубиць "Гиацинт-Б", аніж "Мста-Б" - 1100 одиниць та 750 одиниць відповідно.

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