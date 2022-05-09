Гідрометцентр спрогнозував переміщення радіації у випадку аварії на ЗАЕС
Переміщення радіації після умовної аварії 4 вересня а Запорізькій атомній електростанції торкнулося б півдня України та кількох країн Європи
Про це інформує в фейсбуці Укргідрометцентр.
У дослідженні виявили, що якби аварія сталася на ЗАЕС 4 вересня, то радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України, Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.
"Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 04.09.2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси 4 вересня можуть транспортувати викиди ЗАЕС (в наслідок УРА), на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму. Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії", - йдеться в повідомленні.
До прикладу, на Запорізькій та Херсонській областях викиди пройшли б досить вузькою смугою, запевняють дослідники. Такв ж ситуація могла б бути і в центральній частині тимчасово окупованого Криму.
Нині підвищень радіаційного фону на цих територіях не зафіксовано.
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