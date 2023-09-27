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ПОЛІТИКА

Гілларі Клінтон заявила, що розширення НАТО – це результат політики путіна

27 вересня 2023, 19:35
Гілларі Клінтон заявила, що розширення НАТО – це результат політики путіна
Володимир Путін і Хілларі Клінтон. Фото: AFP
Прес-секретар президента рф Пєсков відповів Клінтон, заявивши, що вона "відома своїми спробами поставити все з ніг на голову і підмінити поняття".

Колишня держсекретар США Гілларі Клінтон заявила, що в розширенні НАТО винен президент росії владімір путін.

Про це повідомляє Reuters.

"Шкода, Володимире. Ти сам накликав це на себе", - сказала Клінтон. Вона також додала, що в НАТО "нікого не змушують вступати", а відповідне рішення кожна країна ухвалює самостійно.

Прес-секретар президента рф  Пєсков відповів Клінтон, заявивши, що вона "відома своїми спробами поставити все з ніг на голову і підмінити поняття".

"Що стосується послідовності дій президента путіна, то потрібно нагадати пані Клінтон про численні хвилі розширення НАТО і наближення військової інфраструктури альянсу до наших кордонів, потім про наполегливу пропозицію путіна до західних країн обговорити цю ситуацію і вийти на підписання такого собі документа [про гарантії безпеки], проєкт якого було підготовлено російською стороною, і [нагадати] про рішучу відмову країн Заходу що-небудь обговорювати. І тут абсолютно ясно стає, що стало причиною "СВО", яка проводиться і триває", - заявив Пєсков.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Фінляндія і Швеція, які роками залишалися нейтральними, подали заявки на вступ до НАТО. У квітні 2023 року Фінляндія стала членом альянсу, а сухопутний кордон росії з НАТО збільшився вдвічі.

війнаНАТОГілларі КлінтонПутінрф тероризм

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