Гімн противірусної компанії від українських та закордонних знаменитостей

Гімн "Залишайся вдома!" є інтернаціональною композицією і звучить на 12-ти мовах світу. До її запису долучилися музиканти, шоумени, актори, спортсмени та ведучі. Кожен із них записав свою частину, будучи вдома.

В час спалаху пандемії COVID-19 українські музиканти та їх іноземні колеги записали гімн протикоронавірусної кампанії "Залишайся вдома!". Пісня жартівливого характеру, проте із серйозним змістом, передає "24 канал".

Увесь світ зупинився та залишився вдома. Саме так можна врятувати себе та оточуючих від смертельної пневмонії, яку спричинив коронавірус. Ця проблема є актуальною для всієї планети і торкнулася ледь не кожної людини, адже більшість зараз перебувають на карантині.

Гімн "Залишайся вдома!" є інтернаціональною композицією і звучить на 12-ти мовах світу. До її запису долучилися музиканти, шоумени, актори, спортсмени та ведучі. Кожен із них записав свою частину, будучи вдома. Самоізоляція змушує людей не виходити на вулиці, то ж учасники проєкту не порушували правил безпеки.

Автором такої ідеї та мелодії пісні виступив український співак Діля.