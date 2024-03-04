Глава МАГАТЕ планує обговорити з путіним Запорізьку АЕС

5 березня Гросі має виїхати до росії.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що має намір зустрітися з президентом росії владіміром путіним на цьому тижні, щоб обговорити плани росії щодо захопленої її військами Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

"Є питання, пов'язані з майбутнім операційним статусом станції. Буде вона запущена чи ні? Яка ідея? Яка ідея з точки зору зовнішніх ліній електропостачання, оскільки те, що ми бачимо, є надзвичайно крихким і тонким?", – сказав Гросі 4 березня, відповідаючи на питання, що він буде обговорювати з путіним.

5 березня Гросі має виїхати до росії. Цей візит був давно запланований. Раніше глава МАГАТЕ мав намір поїхати туди минулого місяця після поїздки в Україну. Гроссі не став уточнювати які ще питання він планує обговорити з путіним.

"Я не приїжджаю з фіксованим списком питань. Так сталося, що коли я зустрічаюся зі світовим лідером, який має обов'язки, і, зокрема, з державою, яка володіє ядерною зброєю, постійним членом Ради Безпеки, я не можу виключити, що будуть обговорюватися й інші речі", – сказав Гроссі.

Reuters нагадує, що Запорізька АЕС, найбільша в Європі, за останні 18 місяців вісім разів втрачала зв'язок з усіма зовнішніми лініями електропередач, що змушувало її покладатися на дизель-генератори для виконання таких важливих функцій, як охолодження палива в реакторах, щоб уникнути потенційно катастрофічного розплавлення.

Хоча одна з основних ліній електропередач наразі функціонує, а шість реакторів зупинені, що знижує операційний ризик, Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що ситуація на станції залишається нестабільною.