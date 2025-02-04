Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні

Гроссі прибув до Києва та оглянув розподільчу підстанцію, щоб оцінити наслідки, надати підтримку та допомогти запобігти цьому ризику.

"Я перебуваю на Київській електропідстанції - важливій частині енергосистеми України, необхідній для ядерної безпеки. Ядерна аварія може виникнути внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в подачі електроенергії", - написав він.

Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком, і йому показують те, що, вочевидь, є засобами захисту від російських ударів.

Протягом трирічного вторгнення москва регулярно піддавала бомбардуванням енергетичну інфраструктуру України, включно з підстанціями, хоча й уникала прямих ударів по українських атомних станціях.