Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні
04 лютого 2025, 15:33
Фото: dpa
Це може статися внаслідок удару по електропідстанціях.
Атаки на енергосистему України можуть створити ризик ядерної аварії через збій у подачі електроенергії з атомних станцій. Це може статися внаслідок удару по електропідстанціях.
Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Гроссі прибув до Києва та оглянув розподільчу підстанцію, щоб оцінити наслідки, надати підтримку та допомогти запобігти цьому ризику.
"Я перебуваю на Київській електропідстанції - важливій частині енергосистеми України, необхідній для ядерної безпеки. Ядерна аварія може виникнути внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в подачі електроенергії", - написав він.
Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком, і йому показують те, що, вочевидь, є засобами захисту від російських ударів.
Протягом трирічного вторгнення москва регулярно піддавала бомбардуванням енергетичну інфраструктуру України, включно з підстанціями, хоча й уникала прямих ударів по українських атомних станціях.