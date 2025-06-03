Глава МАГАТЕ прибув до України

Серед ключових питань — допомога у будівництві нових енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС, ремонт конфайнменту на Чорнобильській АЕС, який зазнав пошкоджень цього року, а також оцінка стану підстанцій, які постраждали внаслідок російських атак.

3 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі прибув з візитом до України. Це вже 12-та поїздка очільника МАГАТЕ до країни з початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році.

Ґроссі наголосив, що його візит символізує постійну підтримку України з боку міжнародного агентства. Під час зустрічі з представниками уряду, зокрема з головою Міненерго Миколою Геращенком, він обговорив кроки, які МАГАТЕ готове зробити для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Серед ключових питань — допомога у будівництві нових енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС, ремонт конфайнменту на Чорнобильській АЕС, який зазнав пошкоджень цього року, а також оцінка стану підстанцій, які постраждали внаслідок російських атак.

Ґроссі також поінформував про обмін оцінками щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка залишається під російською окупацією. За його словами, безпекова ситуація на ЗАЕС залишається однією з головних тем моніторингу агентства.

Нагадаємо, з початку війни МАГАТЕ розгорнуло постійні місії на всіх діючих АЕС України — Рівненській, Південноукраїнській, Хмельницькій та Чорнобильській — для забезпечення контролю за дотриманням ядерної безпеки.

Українська енергосистема зазнала серйозних пошкоджень унаслідок масованих ракетних атак росії, зокрема взимку 2022–2023 років та навесні 2024–2025 років. Було виведено з ладу низку ТЕС, підстанцій і ЛЕП, що спричинило енергетичну нестабільність та часті відключення світла в різних регіонах країни.