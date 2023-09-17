Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Глава МАГАТЕ засудив "безпрецедентну" заборону Ірану на допуск інспекторів

17 вересня 2023, 15:05
Глава МАГАТЕ засудив
Це перешкоджає нагляду за ядерною програмою Тегерана.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив "непропорційний і безпрецедентний" крок Ірану з недопуску в країну кількох інспекторів, що перешкоджає нагляду за атомною діяльністю Тегерана. 

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок Ірану є відповіддю на заклик Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини на Раді керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії цього тижня до Тегерана негайно співпрацювати з МАГАТЕ щодо питань, які включають пояснення слідів урану, знайдених на незадекларованих об'єктах.

Однак Гроссі чітко дав зрозуміти, що, на його думку, Іран надто гостро відреагував.

"Я рішуче засуджую цей непропорційний і безпрецедентний односторонній захід, який впливає на нормальне планування і проведення верифікаційної діяльності агентства в Ірані і відкрито суперечить співпраці, яка повинна існувати між агентством та Іраном", - сказав він. 

Такий крок Ірану, відомий як "скасування акредитації" інспекторів, дозволений; держави-члени, як правило, можуть накласти вето на прибуття інспекторів, призначених для відвідування їхніх ядерних об'єктів відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і угоди про гарантії кожної країни з агентством, що регулює проведення інспекцій.   

Але МАГАТЕ заявило, що рішення Тегерана виходить за межі звичайної практики. Іран повідомив, що заборонить доступ "кільком" інспекторам, не назвавши їхню кількість.

Ці інспектори є одними з найдосвідченіших експертів агентства, які володіють унікальними знаннями в галузі технології збагачення урану", - заявили в МАГАТЕ, додавши, що своїм рішенням Тегеран фактично усунув близько третини основної групи найдосвідченіших інспекторів агентства, призначених для роботи в Ірані.

Тегеран захистив свій крок і звинуватив США, Велику Британію, Францію і Німеччину в політизації наглядового органу МАГАТЕ.

"На жаль, попри позитивну, конструктивну і безперервну взаємодію Ірану з агентством, три європейські країни і США зловживають Радою керуючих (МАГАТЕ) у власних політичних цілях. Звичайно, Іран продовжуватиме свою позитивну співпрацю у межах досягнутих домовленостей і наголошуватиме на необхідності нейтралітету агентства", - заявив прес-секретар МЗС Ірану Насер Канаані. 

Дипломат у Відні повідомив, що Іран відкликав усіх французьких і німецьких членів інспекційної групи МАГАТЕ. У ній вже не було членів від США і Великої Британії.

"Цей захід, хоча формально і дозволений Угодою про гарантії щодо ДНЯЗ, був здійснений Іраном у спосіб, який безпосередньо і серйозно впливає на здатність МАГАТЕ ефективно проводити свої інспекції в Ірані", - заявили в МАГАТЕ.

"Я закликаю уряд Ірану переглянути своє рішення і повернутися на шлях співпраці з агентством", - додав Гроссі.

Іран відкликав акредитацію приблизно у третини інспекторів МАГАТЕ, що працюють в країні.

Зазначається, що відсторонені інспектори займалися перевірками в рамках Угоди про гарантії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Всі вони були "досвідченими експертами, які володіють унікальними знаннями в галузі технологій збагачення".

ІранМАГАТЕ

Останні матеріали

Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Політика
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
16 вересня 2023, 10:00
Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
15 вересня 2023, 18:00
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється