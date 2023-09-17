Глава МАГАТЕ засудив "безпрецедентну" заборону Ірану на допуск інспекторів

Це перешкоджає нагляду за ядерною програмою Тегерана.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив "непропорційний і безпрецедентний" крок Ірану з недопуску в країну кількох інспекторів, що перешкоджає нагляду за атомною діяльністю Тегерана.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок Ірану є відповіддю на заклик Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини на Раді керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії цього тижня до Тегерана негайно співпрацювати з МАГАТЕ щодо питань, які включають пояснення слідів урану, знайдених на незадекларованих об'єктах.

Однак Гроссі чітко дав зрозуміти, що, на його думку, Іран надто гостро відреагував.

"Я рішуче засуджую цей непропорційний і безпрецедентний односторонній захід, який впливає на нормальне планування і проведення верифікаційної діяльності агентства в Ірані і відкрито суперечить співпраці, яка повинна існувати між агентством та Іраном", - сказав він.

Такий крок Ірану, відомий як "скасування акредитації" інспекторів, дозволений; держави-члени, як правило, можуть накласти вето на прибуття інспекторів, призначених для відвідування їхніх ядерних об'єктів відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і угоди про гарантії кожної країни з агентством, що регулює проведення інспекцій.

Але МАГАТЕ заявило, що рішення Тегерана виходить за межі звичайної практики. Іран повідомив, що заборонить доступ "кільком" інспекторам, не назвавши їхню кількість.

Ці інспектори є одними з найдосвідченіших експертів агентства, які володіють унікальними знаннями в галузі технології збагачення урану", - заявили в МАГАТЕ, додавши, що своїм рішенням Тегеран фактично усунув близько третини основної групи найдосвідченіших інспекторів агентства, призначених для роботи в Ірані.

Тегеран захистив свій крок і звинуватив США, Велику Британію, Францію і Німеччину в політизації наглядового органу МАГАТЕ.

"На жаль, попри позитивну, конструктивну і безперервну взаємодію Ірану з агентством, три європейські країни і США зловживають Радою керуючих (МАГАТЕ) у власних політичних цілях. Звичайно, Іран продовжуватиме свою позитивну співпрацю у межах досягнутих домовленостей і наголошуватиме на необхідності нейтралітету агентства", - заявив прес-секретар МЗС Ірану Насер Канаані.

Дипломат у Відні повідомив, що Іран відкликав усіх французьких і німецьких членів інспекційної групи МАГАТЕ. У ній вже не було членів від США і Великої Британії.

"Цей захід, хоча формально і дозволений Угодою про гарантії щодо ДНЯЗ, був здійснений Іраном у спосіб, який безпосередньо і серйозно впливає на здатність МАГАТЕ ефективно проводити свої інспекції в Ірані", - заявили в МАГАТЕ.

"Я закликаю уряд Ірану переглянути своє рішення і повернутися на шлях співпраці з агентством", - додав Гроссі.

Іран відкликав акредитацію приблизно у третини інспекторів МАГАТЕ, що працюють в країні.

Зазначається, що відсторонені інспектори займалися перевірками в рамках Угоди про гарантії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Всі вони були "досвідченими експертами, які володіють унікальними знаннями в галузі технологій збагачення".