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Глава МАГАТЕ заявив про нестабільну ситуацію на Запорізькій АЕС

13 березня 2025, 17:11
Глава МАГАТЕ заявив про нестабільну ситуацію на Запорізькій АЕС
Фото: Укрінформ
Все через постійні обстріли України.
Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною. Все через постійні обстріли України.
 
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.
 
"Нестабільна ситуація з ядерною безпекою спостерігається на Запорізькій АЕС. За даними МАГАТЕ, на її території регулярно чути вибухи", - зазначив Гроссі.
 
За його словами, команда агентства продовжує моніторинг ядерної безпеки, зокрема стану обслуговування об'єктів на Запорізькій АЕС.
 
Наразі на відкритому розподільчому пристрої 750 кВ триває ремонт вимикача однієї з трьох ліній електропередач, які залишаються відключеними через бойові дії. Також розпочалися роботи з технічного обслуговування головного трансформатора 5-го енергоблока, повідомили в МАГАТЕ.
 
Разом з тим, під час перевірки рівня води у 12 ставках-охолоджувачах підтверджено, що її обсягу достатньо для охолодження всіх шести реакторів у їхньому нинішньому зупиненому стані.
 
У МАГАТЕ додали, що загроза ядерній безпеці в Україні залишається постійною через регулярні обстріли України.

 

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