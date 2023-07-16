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ПОЛІТИКА

Глава Мінфіну США готова до співпраці з Китаєм над вирішенням глобальних проблем

16 липня 2023, 19:54
Глава Мінфіну США готова до співпраці з Китаєм над вирішенням глобальних проблем
Джанет Йеллен. Фото: economicpolicyjournal.com
За словами Єллен, її візит до Пекіна минулого тижня допоміг поставити відносини двох країн на "міцніший фундамент”.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що вона "прагне" працювати з Китаєм у сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи реструктуризацію боргів для бідніших країн. 

Про це повідомляє Reuters.

На пресконференції перед зустріччю міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20 в Індії Єллен заявила, що її візит до Пекіна минулого тижня допоміг поставити відносини США і Китаю на "міцніший фундамент" і дві найбільші економіки мають зобов'язання перед світом "співпрацювати у сферах, що становлять взаємний інтерес".

"Попереду ще багато роботи. Але я вважаю, що ця поїздка стала важливим початком. Я прагну розвивати фундамент, який ми заклали в Пекіні, щоб мобілізувати подальші дії", - додала Єллен. 

Занепокоєння залишається щодо несправедливої торгової практики Китаю, яка спонукала Вашингтон запровадити тарифи проти Пекіна. 

"Насправді це не було вирішено. Американські корпорації хочуть бачити середовище, в якому вони могли б інвестувати і процвітати в Китаї", - сказала вона.

Єллен також пообіцяла, що Вашингтон продовжить перекривати доступ росії до військової техніки і технологій, які потрібні москві для війни проти України.

"Однією з наших ключових цілей цього року є боротьба зі спробами росії обійти санкції. Наша коаліція спирається на дії, які ми вжили в останні місяці, щоб протистояти цим спробам", - додала вона.

Індія, яка цього року головує в G20, намагається займати переважно нейтральну позицію щодо війни, загалом відмовляючись засуджувати росію і закликаючи до дипломатичного рішення. Водночас, вона різко збільшила закупівлі російської нафти навіть тоді, коли західні країни намагаються натиснути на москву.

На зустрічі G20 Єллен заявила, що продовжуватиме наполягати на "повній і своєчасній участі всіх двосторонніх офіційних кредиторів у реструктуризації боргу".

Вона сказала, що обговорювала реструктуризацію боргу Замбії зі своїми китайськими колегами і, хоча переговори зайняли занадто багато часу, розбіжності були подолані.

"Ми повинні застосовувати загальні принципи, про які домовилися у випадку Замбії, в інших випадках - замість того, щоб щоразу починати з нуля. І ми повинні рухатися швидше", - наголосила Єллен, додавши, що сподівається на швидке завершення переговорів щодо реструктуризації боргів Шрі-Ланки та Гани, щоб Міжнародний валютний фонд (МВФ) зміг розпочати первинний перегляд кредитних програм цієї осені.

За її словами, для країн-позичальників та інших зацікавлених сторін необхідний "посібник" з реструктуризації боргу, який би забезпечив ясність щодо цього процесу.

Раніше Єллен також закликала Китай до співпраці у боротьбі зі зміною клімату.

Поїздка Єллен до Пекіна відбулася через кілька тижнів після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що взаємне суперництво не повинно перерости у конфлікт на тлі заморожування переговорів між їхніми військовими.  

Обидва візити вважаються важливими для поліпшення комунікації між країнами після того, як американські військові збили шпигунську повітряну кулю Китаю над Сполученими Штатами.

Китайспівпрацямінфін США

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