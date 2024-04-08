Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Глава Мінфіну США попереджає про санкції проти китайських банків, які допомагають росії

08 квітня 2024, 20:36
Глава Мінфіну США попереджає про санкції проти китайських банків, які допомагають росії
Джанет Йеллен. Фото: economicpolicyjournal.com
"Вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", сказала Джанет Єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю попередила, що китайські банки, які сприяють підтримці росії на тлі її війни в Україні, можуть зіткнутися з санкціями США. 

Про це повідомляє The Hill.

"Ми продовжуємо бути стурбовані роллю, яку будь-які фірми, в тому числі в [КНР], відіграють у військових закупівлях росії. Я підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку російській війні, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять. І я підкреслила, що будь-які банки, які сприяють значним транзакціям, що спрямовують військові товари або товари подвійного призначення на російську оборонну промислову базу, наражають себе на ризик санкцій США", – сказала Єллен 8 квітня під час пресконференції на завершення свого візиту до Китаю.

Останнє попередження від Єллен китайським банкам пролунало на тлі того, що питання про додаткову допомогу Україні з боку США застопорилося в Конгресі через опозицію республіканців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого року заявив, що Пекін надав москві нелетальну допомогу і розглядає можливість надання летальної допомоги. Блінкен, Єллен та інші посадовці адміністрації винесли суворі попередження китайському уряду, а Державний департамент наклав санкції на кілька китайських компаній, які, за його словами, порушували заходи експортного контролю, запроваджені проти росії.

Китайсанкціївійна в Українімінфін СШАросія окупанти

Останні матеріали

Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Політика
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Переклад iPress – 07 квітня 2024, 22:57
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Політика
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 16:50
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Політика
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 12:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється