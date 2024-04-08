Глава Мінфіну США попереджає про санкції проти китайських банків, які допомагають росії

"Вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", сказала Джанет Єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю попередила, що китайські банки, які сприяють підтримці росії на тлі її війни в Україні, можуть зіткнутися з санкціями США.

Про це повідомляє The Hill.

"Ми продовжуємо бути стурбовані роллю, яку будь-які фірми, в тому числі в [КНР], відіграють у військових закупівлях росії. Я підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку російській війні, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять. І я підкреслила, що будь-які банки, які сприяють значним транзакціям, що спрямовують військові товари або товари подвійного призначення на російську оборонну промислову базу, наражають себе на ризик санкцій США", – сказала Єллен 8 квітня під час пресконференції на завершення свого візиту до Китаю.

Останнє попередження від Єллен китайським банкам пролунало на тлі того, що питання про додаткову допомогу Україні з боку США застопорилося в Конгресі через опозицію республіканців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого року заявив, що Пекін надав москві нелетальну допомогу і розглядає можливість надання летальної допомоги. Блінкен, Єллен та інші посадовці адміністрації винесли суворі попередження китайському уряду, а Державний департамент наклав санкції на кілька китайських компаній, які, за його словами, порушували заходи експортного контролю, запроваджені проти росії.