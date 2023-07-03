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Глава Мінфіну США вирушає у Китай – Reuters

03 липня 2023, 17:09
Глава Мінфіну США вирушає у Китай – Reuters
США
Джанет Єллен відвідає Пекін 6-9 липня.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен має вирушити в четвер до Китаю, щоб зустрітися з високопосадовцями в рамках нової спроби врегулювати напружені відносини між двома країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів у неділю повідомило, що візит Єллен відбудеться з 6 по 9 липня і слідує директиві президента Джо Байдена щодо поглиблення комунікації з таких питань, як фінансовий розвиток і глобальна макроекономіка.

"Перебуваючи в Пекіні, міністерка Єллен обговорить з офіційними особами КНР важливість для наших країн – як двох найбільших економік світу – відповідально керувати нашими відносинами, напряму спілкуватися щодо проблемних питань і працювати разом для вирішення глобальних проблем", – йдеться в повідомленні.

Високопосадовець Міністерства фінансів заявив журналістам у неділю, що Сполучені Штати хочуть здорових економічних відносин з Китаєм і що припинення торгівлі та інвестицій "буде дестабілізуючим як для наших країн, так і для світової економіки".

Візит Єллен відбудеться після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до КНР минулого місяця, під час якої він і президент Сі Цзіньпін домовилися стабілізувати відносини між Вашингтоном та Пекіном, і забезпечити, щоб сфери розбіжностей не переросли в конфлікт.

Американський посадовець сказав, що Єллен планує обговорити занепокоєння США щодо нового китайського закону про контршпигунство.

"У нас є занепокоєння щодо нового заходу та того, як він може застосовуватися, що він може розширити сферу того, що влада Китаю вважає шпигунською діяльністю", – сказав чиновник, посилаючись на можливі наслідки для ширшого інвестиційного клімату та економічні відносини.

Під час квітневої промови в Університеті Джона Гопкінса Єллен звернулася до американсько-китайських відносин, сказавши, що було б добре мати відносини, які сприяли б розвитку та інноваціям в обох країнах.

"Зростання Китаю, який грає за міжнародними правилами, є позитивним для Сполучених Штатів і світу", – сказала Єллен.

Міністерка також заявила, що заради глобальної стабільності Сполучені Штати та Китай повинні співпрацювати "над нагальними глобальними викликами сучасності".

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