Глава Мінфіну США здійснить другий візит до Китаю наступного місяця – Politico

Така активність відображає прагнення адміністрації США "відповідально керувати" відносинами з Пекіном.

Міністр фінансів США Джанет Єллен відвідає Китай у квітні, щоб зустрітися з представниками вищого керівництва країни.

Про це повідомляє Politico.

Поїздка Єллен у найближчі тижні стане продовженням її зустрічей у Пекіні в липні, в результаті яких були сформовані нові економічні та фінансові робочі групи США та Китаю, призначені для "відвертих і предметних дискусій" щодо спірних питань.

Чиновники не поділилися деталями запланованого порядку денного зустрічей Єллен у Китаї, але протягом останніх місяців глава Мінфіну та інші високопосадовці відомства у своїх промовах та інтерв'ю давали широкі натяки на пріоритети, пов'язані з Пекіном цього року.

Такі особисті зустрічі з китайськими високопосадовцями є важливими для зусиль адміністрації Байдена щодо "відповідального управління" двосторонніми зв'язками, сказала Єллен у грудні минулого року. У тій же промові глава Мінфіну США зазначила, що її пріоритети щодо Китаю у 2024 році включають більшу прозорість щодо "валютних практик" Пекіна, планування спільного управління будь-якою можливою майбутньою світовою банківською кризою та співпрацю у боротьбі з відмиванням грошей.

Адміністрація США також стурбована тим, що зусилля Китаю, спрямовані на зростання своєї економіки спричинять потік експорту за низькими цінами, а це може дестабілізувати світові ринки, зазначав заступник міністра фінансів Штатів з міжнародних справ Джей Шамбо.

Запланована поїздка Єллен відображає зусилля адміністрації президента США Джо Байдена, спрямовані на підтримку все ще крихкої стабільності у двосторонніх відносинах, які останнім часом були підірвані такими проблемами, як інцидент з китайським шпигунським аеростатом, зростання напруженості в Тайванській протоці та дедалі агресивніша позиція Пекіна в Південно-Китайському морі.