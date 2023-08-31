Глава Міноборони Британії пішов у відставку

Ім'я його наступника повинні оголосити сьогодні.

Міністр оборони Британії Бен Воллес після чотирьох років роботи на цій посаді пішов у відставку.

Про це повідомляє Sky News.

Про свої наміри політик повідомляв ще в липні.

Очікується, що сьогодні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив ім'я наступника Воллеса, який запам'ятався зокрема й тим, що палко відстоював інтереси українців на міжнародній арені. Він навіть кілька разів відвідував Київ вже під час війни. Ба більше, за час роботи Воллеса на посаді міністра Британія стала першою країною, яка погодилася відправити Силам оборони танки та долучитися до авіаційної коаліції.

До 2005 року Бен Воллес перебував на військовій службі, мав звання капітана. Вже у 2005 році він виграв вибори, ставши членом британського парламенту. З 2010 року став депутатом Палати громад, а потім молодшим міністром безпеки.

У 2015 році його призначили заступником міністра у справах Північної Ірландії. Після виходу Британії з ЄС Воллес працював у Міністерстві внутрішніх справ, а з 2019-го він обіймав посаду міністра оборони.

Як зазначають британські ЗМІ, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак сьогодні, 31 серпня, призначить нового очільника Міністерства оборони. Ймовірно, посаду отримає Грант Шеппс.

Шеппс зараз очолює Міністерсто енергетики та вуглецевої нейтральності Британії. Раніше він обіймав посади міністра Кабінету міністрів, міністра транспорту та недовго був міністром внутрішніх справ (під час перебування на посту прем'єра Ліз Трасс).

Варто зазначити, що нещодавно Шеппс відвідував Київ та рішуче засудив російську агресію проти України.