Глава Міноборони Британії сумнівається, що росія хоче війни з НАТО
Про це Радакін сказав під час відзначення річниці Дня висадки в Нормандії, передає Sky News.
Радакін впевнений у перемозі України у розв’язаній росією війні, він вірить, що путін не бажає прямого конфлікту з НАТО або ж ядерної війни.
Він провів паралель між діями союзників проти нацистів під час Другої світової війни і тим, як західні країни об’єднуються, щоб допомогти Україні боротися з вторгненням рф.
"Це війна економік. Це війна логістики. Це війна промислового виробництва. Це війна політичної волі. Все це заради повернення миру народу України", - сказав британський адмірал.
На думку військового, росія зазнає провалу в Україні, попри поновлення російськими військами наступу в Харківській області та просування на окремих ділянках фронту й захоплення додаткових територій.
"Якщо повернутися до березня 2022 року, росія займала близько 17% території України. Сьогодні вона займає 11%. Тож рф все ще в дефіциті”, - вказав він.
Радакін вважає, що москва не прагне ширшого і прямого конфлікту з країнами НАТО.
"путін не хоче війни з НАТО. путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу завдяки силі НАТО", - заявив він.
Радакін додав, що потрібно уникати безвідповідальних заяв про те, що людство перебуває на порозі світової війни.