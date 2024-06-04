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Глава Міноборони Британії сумнівається, що росія хоче війни з НАТО

04 червня 2024, 10:31
Глава Міноборони Британії сумнівається, що росія хоче війни з НАТО
Адмірал Тоні Радакін впевнений, що кремль не прагне прямої конфронтації з членами Альянсу - і що Україна переможе у війні, яка триває.

Про це Радакін сказав під час відзначення річниці Дня висадки в Нормандії, передає Sky News.

Радакін впевнений у перемозі України у розв’язаній росією війні, він вірить, що путін не бажає прямого конфлікту з НАТО або ж ядерної війни.

Він провів паралель між діями союзників проти нацистів під час Другої світової війни і тим, як західні країни об’єднуються, щоб допомогти Україні боротися з вторгненням рф.

"Це війна економік. Це війна логістики. Це війна промислового виробництва. Це війна політичної волі. Все це заради повернення миру народу України", - сказав британський адмірал.

На думку військового, росія зазнає провалу в Україні, попри поновлення російськими військами наступу в Харківській області та просування на окремих ділянках фронту й захоплення додаткових територій.

"Якщо повернутися до березня 2022 року, росія займала близько 17% території України. Сьогодні вона займає 11%. Тож рф все ще в дефіциті”, - вказав він. 

Радакін вважає, що москва не прагне ширшого і прямого конфлікту з країнами НАТО.

"путін не хоче війни з НАТО. путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу завдяки силі НАТО", - заявив він. 

Радакін додав, що потрібно уникати безвідповідальних заяв про те, що людство перебуває на порозі світової війни.

 
Міноборони Британіївійна в УкраїніТоні Радакін

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