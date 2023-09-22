Глава Міноборони Данії визнав несправність у переданих Україні танках Leopard — ЗМІ

Leopard 1A5 було знято з експлуатації оборонними відомствами Данії в 2005 році.

Міністр оборони Данії Лунд Пульсен заявив, що 12 із 20 переданих Україні танків Leopard 1A5 виявилися несправними.

Про це йдеться у його письмовому брифінгу, з яким ознайомилася агенція TV2.

Він зазначив, що в десяти танках, які вже знаходяться в Україні, є ряд дрібних несправностей, які вже усуває українська сторона.

За словами Пульсена, ще десять танків, які передали Україні, досі знаходяться в Польщі. Два з них мають серйозні несправності.

Зазначається, що Україна ще не навчила механіків, які б могли виправити такі дефекти, тому німецька оборона та компанія FFG, яка відповідає за відновлення танків у Німеччині, розпочнуть ремонт вже наступного тижня.

Танки надаються в рамках співпраці між Данією, Німеччиною та Нідерландами, але Німеччина відповідає за оновлення машин. Всього планується поставка майже 100 таких танків.

Leopard 1A5 було знято з експлуатації оборонними відомствами Данії в 2005 році.

Раніше Spiegel повідомляв, що Україна відмовилася прийняти партію з десяти німецьких танків Leopard 1A5, які потребували ремонту.

Німецька сторона, за інформацією ЗМІ, самостійно оглянула танки та підтвердила, що вони "вже були сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині та потребували ремонту".