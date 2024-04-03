Глава міноборони Франції вперше за тривалий час говорив із Шойгу

Лекорню чітко дав знати, що Франція з Україною до кінця.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню сьогодні, 3 квітня, вперше за довгий час провів телефонну розмову з міністром оборони рф Сергієм Шойгу. Ця розмова між очільниками оборонних міністерств стала першою з жовтня 2022 року.

Про це пише Le Monde з посиланням на прес-реліз міноборони Франції.

Себастьян Лекорню засудив теракт, скоєний 22 березня "Ісламською державою" і висловив солідарність із постраждалими і їхніми родинами.

"Він підтвердив, що Париж не володіє жодною інформацією, яка дозволяла би встановити зв’язок між терактом та Україною. Глава міноборони закликав росію припинити будь-яку експлуатацію", – йдеться у повідомленні.

Також Лекорню беззастережно засудив російську агресію проти України, і наголосив, що Франція продовжуватиме надавати українській стороні підтримку у відсічі агресії з боку рф "настільки довго та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно у її боротьбі за свободу та суверенітет, щоб принести мир та безпеку на європейський континент".