Глава Міноборони Індії не поїде до москви на 9 травня – ЗМІ
03 травня 2025, 20:15
Фото: з вільного доступу
Замість нього, ймовірно, Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх не братиме участі в параді у москві 9 травня. Замість нього, ймовірно, Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.
Про це пише газета The Hindu з посиланням на індійські офіційні джерела
Зазначається, що це рішення ухвалено на тлі зростання напруженості між Індією та Пакистаном після нещодавнього теракту в Пахалгамі.
"росія надсилала запрошення на парад 9 травня прем’єр-міністру Нарендрі Моді з нагоди 80-ї річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Спочатку очікувалося, що Індію представлятиме саме міністр оборони, однак його візит було скасовано", ідеться у матеріалі.
Відмова Моді від візиту до москви відбувається через загострення ситуації на кордоні Індії та Пакистану. Напруженість різко зросла після теракту 22 квітня в туристичному місті Пахалгам (штат Джамму та Кашмір), внаслідок якого загинули 25 індійців та 1 громадянин Непалу.