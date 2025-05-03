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Глава Міноборони Індії не поїде до москви на 9 травня – ЗМІ

03 травня 2025, 20:15
Глава Міноборони Індії не поїде до москви на 9 травня – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Замість нього, ймовірно, Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх не братиме участі в параді у москві 9 травня. Замість нього, ймовірно, Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.
 
Про це пише газета The Hindu з посиланням на індійські офіційні джерела
 
Зазначається, що це рішення ухвалено на тлі зростання напруженості між Індією та Пакистаном після нещодавнього теракту в Пахалгамі.
 
 "росія надсилала запрошення на парад 9 травня прем’єр-міністру Нарендрі Моді з нагоди 80-ї річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Спочатку очікувалося, що Індію представлятиме саме міністр оборони, однак його візит було скасовано", ідеться у матеріалі.
 
Відмова Моді від візиту до москви відбувається через загострення ситуації на кордоні Індії та Пакистану. Напруженість різко зросла після теракту 22 квітня в туристичному місті Пахалгам (штат Джамму та Кашмір), внаслідок якого загинули 25 індійців та 1 громадянин Непалу.

 

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