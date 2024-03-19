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Глава МОК зробив заяву про участь російських спортсменів в Олімпіаді

19 березня 2024, 17:53
Глава МОК зробив заяву про участь російських спортсменів в Олімпіаді
"Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду",- зазначив глава Міжнародного олімпійського комітету.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вважає, що російські спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду.

Про це він заявив в інтерв'ю французькому Le Monde.

За його словами, "треба захищати російських атлетів, які не порушували Олімпійську хартію".

"Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Якщо вони підтримують ці дії – підпадають під санкції. Якщо цього не роблять – повинні користуватися своїми правами. Це принципи, якими ми керуємося", – сказав він.

За словами Баха, МОК дотримується "жорсткої лінії", коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. Водночас спортивний функціонер вважає, що "потрібно захищати спортсменів, які її не порушували".

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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