Глава МВФ закликала збільшити фінансування для фонду найбідніших країн

Після пандемії МВФ підтримав понад 50 країн із низьким рівнем доходу, надавши безвідсоткові кредити на суму близько 24 мільярдів доларів через фонд, тим самим допомагаючи запобігти нестабільності в найбідніших країнах світу.

Країни-члени Міжнародного валютного фонду повинні поповнити дефіцит фінансування, що зростає, з яким стикається фонд, що надає безвідсоткові кредити найбіднішим країнам.

Про це йдеться на сайті МВФ .

Як зазначила Георгієва, коли наступного тижня міністри фінансів та керівники центральних банків прибудуть до Вашингтона на весняні зустрічі МВФ та Світового банку, їм буде що обговорити, від тендітного відновлення світової економіки до ризику фінансової нестабільності, від фрагментації до наслідків війни росії в Україні.

"Але вкрай важливо, щоб вони не забували про зростаючі потреби найбідніших країн світу. Зокрема, гостро потребує поповнення випробуваний інструмент МВФ для надання допомоги цим країнам Фонд скорочення бідності та забезпечення зростання", - сказала вона.

Після пандемії МВФ підтримав понад 50 країн із низьким рівнем доходу, надавши безвідсоткові кредити на суму близько 24 мільярдів доларів через фонд, тим самим допомагаючи запобігти нестабільності в найбідніших країнах світу, від Демократичної Республіки Конго до Чаду та Непалу.

Тепер фонд необхідно адекватно фінансувати та субсидувати, щоб це життєво важливе джерело безвідсоткового фінансування могло продовжуватися, сказала вона.

"Ми знизили наші прогнози зростання для країн з низькими доходами, темпи зростання доходів на душу населення яких ще більше відстають від темпів, необхідних для того, щоб наздогнати країни з розвиненою економікою. Це загрожує звернути назад багаторічну тенденцію неухильного зближення рівнів життя", - додала вона. глава МВФ.

За оцінками МВФ, додаткові фінансові потреби країн з низькими доходами – для прискорення зростання та повернення їх на шлях зближення доходів із країнами з розвиненою економікою – становитимуть близько 440 мільярдів доларів протягом п'яти років до 2026 року повідомила Георгієва.

Раніше повідомлялось, що глава МВФ дала невтішний прогноз на 2023 рік і закликала до пильності.