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ПОЛІТИКА

Глава Мюнхенської конференції з безпеки виступив за якнайшвидше членство України в НАТО

10 липня 2023, 09:23
Глава Мюнхенської конференції з безпеки виступив за якнайшвидше членство України в НАТО
Фото: з вільного доступу
Крістоф Гойсен визнав, що вступ України до НАТО залишається неможливим, доки триває поточна фаза війни, оскільки це означало би пряме втягнення Альянсу у війну.

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що на саміті НАТО Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона "належить до євроатлантичної родини" і її слід запросити до вступу, щойно дозволять обставини.

Про це повідомляє Spiegel.

Крістоф Гойсен визнав, що вступ України до НАТО залишається неможливим, доки триває поточна фаза війни, оскільки це означало би пряме втягнення Альянсу у війну. Проте він вважає, що союзники у Вільнюсі мають надіслати сигнал, "що Україна є частиною родини НАТО". 

"Україна має стати і членом НАТО, щодо умови це дозволятимуть", – зазначив Гойсен.

Одночасно він висловився за продовження максимальної військової підтримки України, включно із західними винищувачами F-16, наголосивши, що йдеться про її виживання як держави. 

Говорячи про потенційні мирні переговори, Гойсен відкинув ідеї про якісь "гарантії безпеки" для москви чи відновлення попереднього ставлення до очільника Кремля у геополітиці.

"росія порушила усі договори, які укладала. Було би просто насмішкою давати путіну якісь безпекові гарантії", – зазначив він.

Крістоф Гойсен вважає, що про якесь повернення утіна у "перші ряди" міжнародної політики не може бути мови і після мирних переговорів з Україною. 

"Абсолютно неможливо, щоби путін знову міг діяти нарівні з США чи Китаєм. Він – парія у міжнародній політиці, до нього вже взагалі немає довіри", – зазначив Гойсен.

війнаНАТОсаміт

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