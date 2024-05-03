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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Британії попереджає про "небезпечне майбутнє"

03 травня 2024, 17:03
Глава МЗС Британії попереджає про
Фото:ukr.lb.ua
Європа може зіткнутися із двома варіантами розвитку подій.

Для Європи виникне велика небезпека, якщо російський диктатор владімір путін зможе перемогти у війні проти України.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

Він зазначив, що Європа може зіткнутися із двома варіантами розвитку подій. В одному з них Україна зможе витіснити російських окупантів зі своєї території та забезпечити справедливий мир. За словами Кемерона, це є основою для процвітання Європи.

"(Але - ред.) майбутнє, в якому путін досягне успіху, а Україна буде відкинута назад, я вважаю дуже небезпечним", - додав глава МЗС.

Він уточнив, що Молдова і навіть такі країни НАТО, як Литва, Латвія і Естонія, будуть стурбовані тим, що глава Кремля може звернути на них увагу наступного разу. А авторитарні режими в Ірані та Китаї пильно спостерігатимуть за розвитком подій.

"Я думаю, що ми знаходимося на абсолютно критичному переломному етапі у світових питаннях", - наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон відвідав Київ, де країни розпочали переговори щодо 100-річного партнерства.

Владімір ПутінДевід КемеронБританіявійна в Україніросія загроза

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