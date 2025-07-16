Глава МЗС Британії пригрозив санкціями міністру оборони Ізраїлю

Причиною стала його ініціатива створити так зване "гуманітарне місто" в Рафасі для переселення палестинців із сектора Гази.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльського міністра оборони Ісраеля Каца. Причиною стала його ініціатива створити так зване "гуманітарне місто" в Рафасі для переселення палестинців із сектора Гази.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ісраель Кац заявив минулого тижня, що доручив військовим підготувати табір на руїнах міста, куди доставлятимуть палестинців після перевірки на зв’язки з Хамас. За його словами, людям не дозволять залишати цей табір.

У відповідь на це Леммі заявив, що такі заяви є неприйнятними:

"Жоден міністр оборони не повинен говорити про фактичне утримання людей, які, ймовірно, не зможуть вийти, у той спосіб, який він описав. Я засуджую це найрішучіше", — наголосив глава МЗС Британії.

На запитання журналістів про ймовірні санкції, Леммі відмовився підтвердити конкретні кроки, але нагадав, що вже застосовував обмеження проти ізраїльських чиновників раніше після подібних заяв.

Реакція ЄС: риторика жорсткішає, але без радикальних заходів

У контексті посилення міжнародного тиску на Ізраїль, країни ЄС все активніше засуджують випадки загибелі цивільних у секторі Гази, зокрема під час спроб отримати гуманітарну допомогу.

Водночас пропозиції масштабних санкцій проти Ізраїлю, як-от обмеження торгівлі чи постачання зброї, не знаходять підтримки серед ключових країн Євросоюзу, зокрема Німеччини та Франції.

У Брюсселі наразі вважають найреалістичнішим варіантом цільові санкції проти окремих ізраїльських посадовців — за прикладом дій Великої Британії та Норвегії.

Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Ізраїль погодився на низку гуманітарних кроків у відповідь на критику ЄС. Проте нещодавно вона знову закликала Ізраїль вжити додаткових заходів для покращення ситуації в Газі.