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Глава МЗС Британії: путін ухиляється від мирних переговорів з Україною

13 травня 2025, 19:35
Глава МЗС Британії: путін ухиляється від мирних переговорів з Україною
Британія вітає бажання досягти тривалого миру в Україні, але для участі в цих переговорах має бути дотримано режиму припинення вогню.
російський диктатор путін ухиляється від мирних переговорів з Україною та заплутує їх.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі повідомляє Independent.
 
Виступаючи в Палаті громад, депутат від Консервативної партії та колишній глава МЗС Джеймс Клеверлі запитав Леммі, які кроки вживає Британія, щоб Дональд Трамп залишався "відданим захисту територіальної цілісності" та щоб Білий дім розумів, що дозвіл путіну "процвітати" в Україні сприятиме майбутнім вторгненням.
 
"Пан Клеверлі побачив, що прем’єр-міністр був із президентом Зеленським та іншими європейськими партнерами. Він зазначив, що вони спілкувалися з президентом Трампом", - відповів Леммі.
 
Він зазначив, що Британія вітає бажання досягти тривалого миру в Україні, але для участі в цих переговорах має бути дотримано режиму припинення вогню.
 
"І саме путін ухиляється, саме путін заплутує, і ми повинні це виявити, маючи великий досвід ретельного вивчення цієї конкретної особи", - наголосив глава британського МЗС.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

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