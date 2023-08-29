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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Британії відвідає Китай для стабілізації відносин – The Guardian

29 серпня 2023, 16:58
Глава МЗС Британії відвідає Китай для стабілізації відносин – The Guardian
Джеймс Клеверлі
Китай заявляє, що Клеверлі відвідає Пекін для поглибленого обміну думками з питань, що викликають занепокоєння.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідає Китай у середу, 30 серпня, у межах довгоочікуваного візиту, спрямованого на стабілізацію двосторонніх відносин, які впали до найнижчої точки за останні десятиліття.

Про це повідомляє The Guardian.

"Обидві сторони проведуть поглиблений обмін думками з питань, що викликають занепокоєння", - заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь

Ми сподіваємося, що британська і китайська сторони будуть працювати разом, щоб підтримувати дух взаємної поваги, проводити поглиблений обмін думками, зміцнювати взаєморозуміння і просувати вперед стабільний розвиток китайсько-британських відносин", - додав він.

Ван сказав, що розвиток двосторонніх відносин "відповідає спільним інтересам" обох країн.

Клеверлі стане першим британським міністром закордонних справ, який відвідає Китай за останні п'ять років, оскільки відносини країн погіршилися під час пандемії коронавірусу через такі питання, як політика Пекіна щодо Гонконгу та ставлення до уйгурів у Сіньцзяні.

Очікується, що Клеверлі проведе окремі зустрічі з главою МЗС Китаю Ван І та віце-президентом Хан Чженгом.

Уряд Великої Британії зайняв відносно жорсткий підхід до Китаю, а прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив у травні, що Пекін зараз становить "найбільший виклик для глобальної безпеки і процвітання".

Нещодавно ЗМІ писали, що Сунак "відкритий" для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 в Індії наступного тижня.

На Сунака чиниться дедалі більший тиск з боку деяких діячів його керівної Консервативної партії, які прагнуть посилити політику Лондона щодо Китаю, але Велика Британія також прагне зміцнити дипломатичну взаємодію та економічні зв'язки з Пекіном після Brexit.

Очікувалося, що Клеверлі відвідає Китай наприкінці липня, але поїздка так і не відбулася, а його тодішнього китайського колегу Цинь Гана замінив ветеран дипломатії Пекіна Ван І.

Міністерство закордонних справ Китаю зіштовхнулося зі шквалом запитань у зв'язку зі зникненням з публіки і звільненням з посади міністра закордонних справ Цинь Гана, але відмовилося відповідати на них.

КитайБританіявідносиниКлеверлі

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