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Глава МЗС Британії закликав спрямувати заморожені російські активи на відбудову України

07 грудня 2023, 20:21
Глава МЗС Британії закликав спрямувати заморожені російські активи на відбудову України
Фото:ukr.lb.ua
Кемерон закликав не лише заморожувати активи рф.

Міністр закордонних справ Британії під час візиту до Вашингтона заявив, що варто не лише заморожувати російські активи, а й спрямовувати їх на відбудову України.

Про це пише Sky News.

Лорд Кемерон зазначив, що таким чином це буде так званий "аванс" росії за репарації. 

"Замість того, щоб просто заморожувати ці гроші, давайте візьмемо ці гроші, витратимо їх на відновлення України, і це буде, якщо хочете, перший внесок на репарації, які росії колись доведеться заплатити за незаконне вторгнення, яке вона здійснила", – зазначив Кемерон.

Глава МЗС Британії додав, що переглянув вкотре усі аргументи й поки що не побачив нічого, що переконувало б мене в тому, що це погана ідея.

Він також закликав політиків у США схвалити новий пакет військової допомоги Україні після того, як республіканці заблокували угоду.

"Якщо США проголосують за пакет підтримки Україні, це дасть величезну підтримку європейським країнам", — сказав він.

війна в Україніросія окупантиКемеронросійські актививідбудова

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