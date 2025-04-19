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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Чехії про "пасхальне перемир’я": не піддавайтеся путінській пропаганді

19 квітня 2025, 21:24
Глава МЗС Чехії про
Фото: gettyimages.com

Після оголошеного російським диктатором владіміром путіним "великоднього перемир'я" міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав не піддаватися путінській "пропаганді".

Таким чином, серед союзників України Чехія стала першою, хто прокоментував путінську ініціативу. Ліпавський закликав у соцмережі не піддаватися "його [путіна] пропаганді".

"Сирени повітряної тривоги по всій Україні через хвилини після того, як було оголошено так зване великоднє перемир'я, показують, наскільки реально серйозний путін", - висловився чеський міністр.

"Україна прийняла припинення вогню місяць тому. путін продовжує саботувати кожен крок до миру", - констатував він.

війнаЧехіяперемир'я

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