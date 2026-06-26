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Глава МЗС Естонії закликав ЄС посилити тиск на росію

26 червня 2026, 18:55
Глава МЗС Естонії закликав ЄС посилити тиск на росію
Фото: frontnews.eu
Тсахкна сказав, що не може передбачити, коли закінчиться війна, але з огляду на масштаби втрат російських людських ресурсів критичний момент "наближається".

Естонія закликала європейських союзників проявити більше "стратегічного терпіння" та посилити тиск на росію на тлі того, як Україна завдає дедалі болючіших ударів по російській території.

Про це заявив в інтерв'ю Bloomberg міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Тсахкна сказав, що не може передбачити, коли закінчиться війна, але з огляду на масштаби втрат російських людських ресурсів критичний момент "наближається". "Зараз саме час проявити це стратегічне терпіння, посилити тиск на росію та бути готовими до будь-яких реакцій з її боку. Це може стати відправною точкою для закінчення війни", – наголосив міністр.

Він бачить у Європі більшу єдність, ніж очікував, попри спроби росії посіяти розбрат і применшити роль континенту як союзника України, а не лише посередника. "Європа та Україна на одному боці. Більший тиск, більша підтримка України з боку Європи і, можливо, тоді настане той момент, коли путін буде готовий до переговорів, але поки що цього немає", – додав Тсахкна.

Додатковий тиск, за його словами, чинитиме наступний пакет санкцій ЄС проти росії, який незабаром ухвалять і який має на меті ще більше обмежити прибутки москви від нафти, газу та тіньового флоту. "Санкції діють, але ми ще не досягли мети. Дуже важливо, щоб США долучилися до цього процесу, але Європа має взяти на себе більшу ініціативу. Власне, ми це і робимо", – резюмував глава МЗС Естонії.

війнаЕстоніяЄвросоюзсанкціі проти росіїМаргус Тсахкна

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