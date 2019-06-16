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Глава МЗС Естонії заявив про необхідність продовження санкцій проти Росії

"Після окупації Криму Європейський союз був одним з найважливіших прихильників підтримки суверенітету і територіальної цілісності України"
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив за продовження економічних санкцій проти Росії.
Глава МЗС Естонії заявив про необхідність продовження санкцій проти Росії Фото: Scanpix / Postimees

На зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі в понеділок  Рейнсалу має намір підкреслити як необхідність тісної євроатлантичної співпраці задлядля безпеки Європи, так і солідарність у політиці щодо Росії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на новинний сайт ERR.ee.

"Після окупації Криму Європейський союз був одним з найважливіших прихильників підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції як і раніше є одним з найбільш ефективних засобів реагування на грубе порушення міжнародного права, і ми повинні дотримуватися єдиної лінії продовжувати їх до тих пір, поки Росія не зробить конкретні кроки по виконанню Мінських домовленостей та деескалації,- підкреслив Рейнсалу. - У цьому контексті Естонія звертає велику увагу на трансатлантичну єдність і підвищення ефективності співпраці НАТО і ЄС"

За словами Рейнсалу, для Естонії важливо, щоб єдина зовнішня політика ЄС формувалася в рівній мірі усіма союзними державами.

Додамо, що за словами Йозвяка, процес щодо розширення санкційного списку ЄС іменами людей, які були причетні до видачі російських паспортів на Донбасі, просувається дуже повільно. Євросоюз продовжить економічні санкції проти Росії ще на півроку.

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16 06 2019 19:58
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