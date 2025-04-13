Глава МЗС Фінляндії пропонує три кроки, щоб зупинити війну росії

Валтонен відзначила, що світ вже більше місяця чекає на те, що росія погодиться на припинення вогню, проте вона продовжує бомбити мирне населення

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен відреагувала на російський ракетний удар по Сумах, запропонувавши три кроки для зупинки російської загарбницької війни. Про це вона написала у соцмережі Х. Реагуючи на трагедію, Валтонен відзначила, що світ вже більше місяця чекає на те, що росія погодиться на припинення вогню, проте вона продовжує бомбити мирне населення. Тож, щоб зупинити війну, Валтонен пропонує: продовжувати зміцнювати самооборону України за рахунок військової допомоги;

послабити російську військову машину за допомогою економічних санкцій;

встановити чіткий термін припинення вогню.