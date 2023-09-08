Глава МЗС Франції обурена заявою путіна про Зеленського
Про це Колонна заявила у X (Twitter).
"Підлі натяки, зневажливі висловлювання, неприхований антисемітизм: заяви президента росії, зроблені 5 вересня, про українського президента та про Україну є обурливими", – написала очільниця МЗС Франції.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України закликає світ засудити антисемітські висловлювання російського диктатора путіна, в яких він пов’язав єврейське походження Президента Володимира Зеленського з героїзацією нацизму.