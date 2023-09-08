Глава МЗС Франції обурена заявою путіна про Зеленського

путін дозволив собі мерзенні інсинуації та бридкі висловлювання, вважають у МЗС Франції.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна вважає обурливі заяви владіміра путіна на адресу Президента України неприхованим антисемітизмом.

Про це Колонна заявила у X (Twitter). "Підлі натяки, зневажливі висловлювання, неприхований антисемітизм: заяви президента росії, зроблені 5 вересня, про українського президента та про Україну є обурливими", – написала очільниця МЗС Франції.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України закликає світ засудити антисемітські висловлювання російського диктатора путіна, в яких він пов’язав єврейське походження Президента Володимира Зеленського з героїзацією нацизму.