Глава МЗС Грузії стверджує, що країна рухається до Євросоюзу

Влада Грузії готова вести Грузію шляхом європейської інтеграції.

Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі прокоментував заяву посла Євросоюзу Павла Герчинського щодо призупинення вступу країни до ЄС.

"Грузії необхідно ще більше зміцнити свій оборонний потенціал, щоб ми могли краще справлятися з цими погрозами, тому ми сподіваємося, що подібні рішення дуже скоро повернуться на колишній рівень і продовжимо співпрацювати з Євросоюзом у цьому напрямку", - сказав Дарчіашвілі.

Він наголосив, що співпраця між Грузією та ЄС ґрунтується на угоді про асоціацію, і його країна “виконує ці зобов'язання послідовно, логічно”.