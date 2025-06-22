У москви і Тегерана підписано угоду про "стратегічне партнерство", нагадав міністр закордонних справ Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що вирушає сьогодні до москви і завтра розраховує зустрітися з путіним.

Про це повідомляє DW.

Він нагадав, що у москви та Тегерана підписано угоду про "стратегічне партнерство".

Раніше заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв сказав, що окремі країни готові передати Ірану свою ядерну зброю, не уточнивши при цьому, буде серед цих країн росія.