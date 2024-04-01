Глава МЗС Китаю розглядає відносини з ЄС без згадки про Україну

Водночас у відомстві нічого не сказали про повномасштабну війну, яка триває у центрі Європи.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї на пресконференції в Пекіні за результатами переговорів із французьким колегою Стефаном Сежурне заявив, що Китай та Євросоюз є стратегічними партнерами, які мають спільні інтереси.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Від початку цього року обміни між Китаєм та ЄС на всіх рівнях повністю відновлені, активізувалася співпраця і в Євросоюзі зростає раціональне розуміння Китаю та бажання співпрацювати з Китаєм", – зазначив глава китайської дипломатії.

Ван Ї наголосив, що "деякі далекоглядні люди в Європі" вважають, що відокремлення від Китаю становить реальні ризики, натомість факти засвідчили, що Китай є партнером для ЄС, а не супротивником.

"У цьому питанні позиція Китаю дуже чітка, тобто відкритість приносить прогрес, а ізоляція неминуче призведе до відсталості", – сказав міністр.

Глава МЗС запевнив, що уряд Китаю постійно полегшує доступ до внутрішнього ринку, оптимізує транскордонні потоки даних і сприяє обмінам між людьми.

"Рішучість Китаю розширювати відкритість та поглиблювати взаємовигідну співпрацю з Євросоюзом не зміниться. Ми готові працювати з ЄС як із постійним партнером в економічній і торговельній сферах, пріоритетним партнером у науковій і технологічній царинах та надійним партнером у виробництві і постачанні", – підкреслив Ван Ї.

Водночас глава китайського дипвідомства не згадав про російське вторгнення в Україну.