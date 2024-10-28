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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Литви Ландсбергіс іде у відставку після виборів

28 жовтня 2024, 09:57
Глава МЗС Литви Ландсбергіс іде у відставку після виборів
Напередодні у Литві відбулися парламентські вибори.

Міністр закордонних справ Литви і глава Родинного союзу - Литовських християнських демократів Габріелюс Ландсбергіс оголосив про відставку з посади лідера партії після невдачі на виборах до Сейму Литви.

Про це повідомляє LRT.

Рішення продиктоване "ясним сигналом" від виборців, заявив він на пресконференції, додавши, що також не планує брати участь у наступному скликанні парламенту. Це означає, що його місце в багатомандатному окрузі займе інший представник партії.

Ландсбергіс наголосив, що причиною його відходу стали підсумки виборів і негативний вплив, який, за його словами, чинить на партію пов'язаний із ним дискурс.

"Партія має бути вільною і прагнути до трансформації, щоб не бути заручницею питань, пов'язаних із моєю персоною або моєю сім'єю", - зазначив він.

Родинний союз зазнав поразки на виборах, отримавши 18 місць у багатомандатних округах і 10 - в одномандатних, що підштовхнуло Ландсбергіса до відходу.

Тепер він зосередиться на завершенні роботи на посаді міністра закордонних справ, а свої подальші кроки залишає на розсуд долі та часу.

Напередодні у Литві відбулися парламентські вибори, перемогу в яких здобули опозиційні соціал-демократи. Основними темами кампанії стали незадоволення високою вартістю життя та побоювання перед потенційними загрозами з боку росії.

Згідно з офіційними даними, лівоцентристи отримали 52 місця у парламенті зі 141. На другому місці опинилася правляча партія "Союз Вітчизни" з 28 мандатами. Попередні дані також показують, що партія "За Литву" може отримати 14 місць, а Союз фермерів та зелених – вісім.

вибориЛитваЛандсбергіс

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