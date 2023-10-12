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Глава МЗС Литви закликав зберегти увагу до України попри ситуацію в Ізраїлі

12 жовтня 2023, 16:27
Глава МЗС Литви закликав зберегти увагу до України попри ситуацію в Ізраїлі
Фото: news.mail.ru
Дипломат переконаний, що росія прагне поширити нестабільність за межі Європи, в Африці та частинах арабського світу за допомогою своїх найманців і злісної пропаганди.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав міжнародну спільноту не втрачати уваги до України та її боротьби проти російського вторгнення попри конфлікт між Ізраїлем та Хамас, що триває.

Про це пише LRT.

"Оскільки ми зосереджені на Ізраїлі та Палестині, надзвичайно важливо залишатися відданими Україні, яка продовжує протистояти російській агресії. Хоча географічно ця війна точиться на європейському континенті, вона має величезний глобальний вплив", – сказав Ландсбергіс під час спільної пресконференції зі своїм єгипетським колегою в Єгипті.

Знищуючи зерносховища, порти та дамби, росія прагне заблокувати постачання українського зерна до найбільш вразливих частин світу, підкреслив Ландсбергіс.

"На мою думку, ці цілеспрямовані дії є злочинами проти людства", – сказав він.
 

Литва і Єгипет, Європа і арабський світ – усі зацікавлені у збереженні заснованої на правилах системи забезпечення миру і стабільності, додав міністр закордонних справ Литви.

"Водночас є й інші гравці, які набагато менше зацікавлені в стабільності і чия мета – поширювати розкол і наживатися на стражданнях. Ми не можемо дозволити цим силам взяти гору", – сказав він.

ІзраїльЛитвавійна в Україніросія окупантипідтримка України

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