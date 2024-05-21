Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з візитом до Києва

Після прибуття до української столиці Бербок запевнила українців у довгостроковій підтримці з боку Німеччини.

Зранку 21 травня з неанонсованим візитом до Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє кореспондент DW.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України", – заявила вона після прибуття.

Бербок додала, що українці можуть спиратися на довгострокову підтримку з боку Німеччини, і Берлін продемонструє це "дуже чітко в червні, коли запросить світ на конференцію з відновлення України".